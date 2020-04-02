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Число вылечившихся от коронавируса в Москве увеличилось до 140

10:11
  • четверг
  • 02 апреля 2020

Выписаны еще 25 пациентов

Еще 25 пациентов с коронавирусом выписаны после лечения из столичных больниц. Общее количество выздоровевших увеличилось до 140 человек.

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Как рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова, у всех выписанных результаты повторных тестов оказались отрицательными. Они полностью здоровы и чувствуют себя хорошо.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что в борьбу с коронавирусной инфекцией в Москве включились частные клиники. В настоящее время в городе для лечения больных с подтвержденным диагнозом развернуты отделения в восьми стационарах. 

По данным на утро 2 апреля, в России подтверждено 2777 случаев заражения. 24 пациента скончались.

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