Число вылечившихся от коронавируса в Москве увеличилось до 140

Выписаны еще 25 пациентов

Еще 25 пациентов с коронавирусом выписаны после лечения из столичных больниц. Общее количество выздоровевших увеличилось до 140 человек.

Как рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова, у всех выписанных результаты повторных тестов оказались отрицательными. Они полностью здоровы и чувствуют себя хорошо.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что в борьбу с коронавирусной инфекцией в Москве включились частные клиники. В настоящее время в городе для лечения больных с подтвержденным диагнозом развернуты отделения в восьми стационарах.

По данным на утро 2 апреля, в России подтверждено 2777 случаев заражения. 24 пациента скончались.

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