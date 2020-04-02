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Белоруссия захотела покупать российскую нефть за бесценок

10:36
  • четверг
  • 02 апреля 2020

В апреле Минск рассчитывает за баррель всего 4 доллара

Белоруссия намерена купить в апреле 2 миллиона тонн российской нефти по цене около 4 долларов за баррель. Об этом заявил премьер-министр страны Сергей Румас.

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По его словам, поставки российской нефти будут идти без премий. Этого требовал президент страны Александр Лукашенко.

"Жесткая и последовательная установка главы государства о покупке российской нефти без премии в цене выдерживается правительством. Результатом этой позиции является цена, по которой мы будем покупать нефть в апреле из Российской Федерации - около $4 за баррель", - приводит слова Румаса агентство БелТА.

Ранее посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил в интервью "Российской газете", что Минск по-прежнему не отказывается от поиска альтернативных вариантов закупок нефти.

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