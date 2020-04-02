В России резко выросло число случаев заражения коронавирусом

За сутки подтвержден 771 случай

Число зараженных коронавирусом в России выросло до 3548. За минувшие сутки диагноз был подтвержден у 771 человека, сообщили в оперативном штабе.

Новые инфицированные выявлены в 76 регионах. Больше всего случаев в Москве — 595. Следом идут Московская область и Санкт-Петербург — 43 и 22 заболевших соответственно.

Также за сутки зафиксировано 6 летальных случаев: 3 в Москве, по одному — в Московской области, Пермском крае и в Чечне. Таким образом, общее число жертв коронавируса в России достигло 30.

Ранее в мэрии Москвы сообщили, что умершим пациентам с коронавирусом было от 63 до 72 лет. Течение болезни осложнялось сопутствующими заболеваниями — кардиосклероз, ХОБЛ, сахарный диабет, артериальная гипертензия.

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