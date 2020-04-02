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Суд отправил на принудительный карантин прибывших из Таиланда россиян

10:55
  • четверг
  • 02 апреля 2020

Заседание прошло прямо в аэропорту Красноярска

Принудительный карантин – такое решение вынес суд в отношении прибывших из Таиланда российских туристов. Пассажиры отказывались от обследования, обязательного в условиях пандемии коронавируса.
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Емельяновский районный суд свое заседание провел прямо в аэропорту Красноярска. Как сообщили в суде, сначала из 196 пассажиров рейса Бангкок-Красноярск 13 человек были не согласны добровольно отправиться на изоляцию в санаторий "Лесной".

С туристами провели разъяснительную беседу. После чего несогласных осталось 8 человек. Суд решил отправить их в изоляцию – но уже принудительно.  По данным регионального Роспотребнадзора, на 2 апреля в Красноярском крае 20 заболевших, среди них двое детей, еще 7 человек ожидают результатов анализов. Четыре человека вылечились.

Главный санитарный врач России Анна Попова ранее потребовала, чтобы все прибывшие самолетами из-за рубежа граждане две недели провели в изоляции. Карантин можно провести в домашних условиях или же в специально оборудованных обсерваторах, напоминает РИА Новости.

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