В России родился первый ребенок с коронавирусом

У его мамы обнаружили COVID-19
В московской больнице №15, где принимают пациентов с коронавирусом, родился ребенок с COVID-19. Это первый подобный случай в России.
Как пишет lenta.ru со ссылкой на свой источник, беременная женщина поступила в больницу с коронавирусной инфекцией. Ей сделали кесарево сечение. Сейчас женщина и ребенок проходят лечение.
Работающая в США акушерка Катя Саймон рассказала РИА Новости, что беременные женщины легче переносят коронавирус: "Что-то в беременности делает женщин менее уязвимыми".
По ее словам, обычно женщина не передает вирус плоду. Поэтому сразу после родов малыша изолируют, чтобы он не заразился. "Детки плохо переносят коронавирус", - отметила акушерка.
По данным Всемирной организации здравоохранения, беременные не находятся в зоне повышенного риска из-за COVID-19.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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