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В России родился первый ребенок с коронавирусом

10:57
  • четверг
  • 02 апреля 2020

У его мамы обнаружили COVID-19

В московской больнице №15, где принимают пациентов с коронавирусом, родился ребенок с COVID-19. Это первый подобный случай в России.
В России резко выросло число случаев заражения коронавирусом

Как пишет lenta.ru со ссылкой на свой источник, беременная женщина поступила в больницу с коронавирусной инфекцией. Ей сделали кесарево сечение. Сейчас женщина и ребенок проходят лечение.

Работающая в США акушерка Катя Саймон рассказала РИА Новости, что беременные женщины легче переносят коронавирус: "Что-то в беременности делает женщин менее уязвимыми".

По ее словам, обычно женщина не передает вирус плоду. Поэтому сразу после родов малыша изолируют, чтобы он не заразился. "Детки плохо переносят коронавирус", - отметила акушерка. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, беременные не находятся в зоне повышенного риска из-за COVID-19.

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