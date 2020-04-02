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МГУ пополнил состав участников Московского инновационного кластера

11:09
  • четверг
  • 02 апреля 2020

Это даст дополнительные возможности всем участникам кластера

МГУ имени Ломоносова присоединился к Московскому инновационному кластеру. Об этом сообщила  заммэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, к кластеру уже присоединилось около 900 научных организаций, технологичных компаний и корпораций.  Она отметила, что научная и технологическая база МГУ откроет дополнительные возможности для всех участников кластера.

Московский инновационный кластер - проект правительства Москвы. Масштабную площадку создали для развития инноваций и кооперации между бизнесом, промышленностью, наукой и городом. Кластер должен сформировать уникальную инновационную экосистему для ведения бизнеса и создать возможности для успешного развития инновационных проектов.

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