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"У нее было все, не было только ребенка": выяснилась подоплека романа Фриске и Шепелева

11:39
  • четверг
  • 02 апреля 2020

Шоумен умело ухаживал за певицей

Бывший пиар-директор Жанны Фриске, которая работала с певицей во время съемок фильмов "Ночной дозор" и "Дневной дозор", рассказала об отношении звезды к телеведущему Дмитрию Шепелеву. По ее словам, Фриске не испытывала к шоумену сильных чувств. 
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"У Жанны были романы, и были мужчины, которых она действительно любила. Что касается Дмитрия Шепелева, с ним она познакомилась в тот период, когда у нее было все - деньги, слава, не было только семьи и ребенка", - сказала пиарщица по имени Ася eg.ru

Если верить женщине, то Фриске фактически использовала Шепелева в качестве донора. Во всяком случае, так ее слова трактует портал starhit.ru

"Дмитрий умело ухаживал за Жанной. Он был милый, симпатичный, вежливый, умный, и Жанна решила родить от него ребенка", - рассказала Ася. 

Напомним, певица родила сына Платона в 2013 году. Через два года она умерла от рака. Платона сейчас воспитывает Дмитрий Шепелев. 

Видео: Мужчины Жанны Фриске

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