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ФСБ задержала в Крыму пытавшихся уехать в Сирию выходцев из Средней Азии

11:35
  • четверг
  • 02 апреля 2020

Задержанные намеревались примкнуть к террористам

Двое выходцев из стран Средней Азии задержаны в Крыму. По данным ФСБ, они планировали отправиться в Сирию и примкнуть к террористам.
Опубликовано видео с места ликвидации террориста с бомбой в Уфе

"Задержаны двое уроженцев стран Средней Азии, 1997 и 1999 года рождения, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.30 – ч.2 ст. 205.5 УК РФ (приготовление к совершению преступления – участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической)", - сказано в сообщении ведомства.

Сотрудники ФСБ установили, что подозреваемые исповедовали идеи радикального ислама.  Они заранее приобрели камуфляжную униформу, лекарственные препараты, заказали такси от Симферополя до Краснодара. Мужчины также приобрели билеты на автобус сообщением "Краснодар – Тбилиси" и авиабилеты на рейс "Тбилиси – Стамбул". Из Турции они намеревались отправиться в Сирию, однако выехать за пределы полуострова им не дали. Суд избрал задержанным меру пресечения - заключение под стражу сроком на два месяца.

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