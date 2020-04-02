Штаб: только 6% среди заболевших – дети

Столько же заболевших — старше 80

Почти половина новых заболевших коронавирусом в Москве — это люди в возрасте до 45 лет. Такие данные сообщили в столичном Оперативном штабе.

Шесть процентов заразившихся — это пожилые люди в возрасте больше 80 лет. Столько же детей.

"Почти 46% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33% - от 46 до 65 лет и еще около 15% - старше 65 лет", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что число заболевших коронавирусом в России за сутки увеличилось на 771. Общее число зараженных с начала вспышки — 3548. Больше всего новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве — 595.

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