ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Штаб: только 6% среди заболевших – дети

11:51
  • четверг
  • 02 апреля 2020

Столько же заболевших — старше 80

Почти половина новых заболевших коронавирусом в Москве — это люди в возрасте до 45 лет. Такие данные сообщили в столичном Оперативном штабе.

В России родился первый ребенок с коронавирусом
Число вылечившихся от коронавируса в Москве увеличилось до 140

Шесть процентов заразившихся — это пожилые люди в возрасте больше 80 лет. Столько же детей.

"Почти 46% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33% - от 46 до 65 лет и еще около 15% - старше 65 лет", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что число заболевших коронавирусом в России за сутки увеличилось на 771. Общее число зараженных с начала вспышки — 3548. Больше всего новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве — 595.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Люди в масках
Люди в масках
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.