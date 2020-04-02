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"Росатом" начал стерилизовать медицинские маски радиацией

11:56
  • четверг
  • 02 апреля 2020

Это гарантирует безопасность средств защиты

Подразделение госкорпорации "Росатом" заключило контракт с поставщиком стерильных масок в российские медучреждения. Специалисты поясняют: необходимость в стерилизации масок до их использования обусловлена тем, что внутренние поверхности изделия контактируют со слизистыми оболочками человека.
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Как заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев, стерилизация с использованием радиационных технологий гарантирует безопасность обработанных медицинских изделий. Это особенно важно в условиях нынешней пандемии, приводит слова Лихачева пресс-служба корпорации.

Первая партия из 92 тысяч масок уже обработана на оборудовании предприятия "Стерион". Оно переведено на круглосуточный режим работы – это позволит стерилизовать до 10 миллинов масок в неделю, передает "Интерфакс".

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