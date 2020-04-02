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Полиция разыскивает 10 нарушителей карантина в Белгороде

12:14
  • четверг
  • 02 апреля 2020

Наказаны за несоблюдение карантина около 60 человек

В розыск объявлены десять жителей Белгородской области. Они нарушили режим самоизоляции после возвращения из-за границы. Еще восемь нарушителей за последние сутки привлекли к ответственности, сообщили в областном правительстве. По данным администрации, общее число не желающих соблюдать карантин граждан приблизилось к шести десяткам.
В России резко выросло число случаев заражения коронавирусом

"Пятьдесят девять человек нарушили режим самоизоляции (плюс восемь за сутки). Приняты административные меры. Десять уклоняющихся от режима и находящихся в розыске", - говорится в сообщении.

Вернувшихся из-за границы либо контактировавших с зараженными жителей в белгородской области насчитывается, по данным на 2 апреля, 1775 человек. За сутки их число возросло на 106. Все они обязаны соблюдать режим самоизоляции.  В регионе зарегистрировано пять случаев коронавирусной инфекции, передает РИА Новости.

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