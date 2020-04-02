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"Губа разбита, передний зуб отколот": Барановская о несчастном случае перед эфиром

12:24
  • четверг
  • 02 апреля 2020

Она едва не пропустила съемки

Телеведущая Юлия Барановская поведала о внештатной ситуации, в которой она оказалась перед началом нового телевизионного сезона. 
Аршавин через суд требует урезать алименты на детей от Барановской

Однажды Юлия Барановская и Александр Гордон должны были выйти в прямой эфир на крыше одной столичной гостиницы. Накануне съемок Барановская гостила у подруги. 

"Я собиралась домой, как вдруг споткнулась и со всего размаха врезалась лицом в стеклянную дверь. Губа разбита, передний зуб отколот. На часах половина первого ночи, а наутро у меня самый важный эфир в моей новой телевизионной жизни!" - цитирует Барановскую teleprogramma.pro

В итоге директор телезвезды нашел стоматолога, который согласился в экстренном порядке восстановить зуб. Прямой эфир прошел отлично, рассказала Барановская.  

Недавно телеведущая призналась, что ей стыдно за своего бывшего возлюбленного Андрея Аршавина. Футболист обратился в суд, чтобы снизить размер алиментов, которые он выплачивает на троих детей от Барановской. Как пишет Telegram-канал Mash, экс-игрок российской сборной хочет выплачивать Барановской и Алисе Казьминой, подарившей ему дочь, не больше половины своего заработка.

Видео: История разрыва Аршавина и Барановской в программе "10 самых... Новая жизнь после развода"

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