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Кошек признали самым уязвимым для коронавируса домашним животным

12:40
  • четверг
  • 02 апреля 2020

Собаки практически не восприимчивы к нему

Самым уязвимым для заражения коронавирусом домашним животным являются кошки. К такому выводу пришли ученые.

В рамках эксперимента специалисты намерено заражали коронавирусом животных, с которыми зачастую контактирует человек, в частности собак, куриц, уток, свиней, хорьков и кошек. Восприимчивыми к вирусу стали только хорьки и кошек.

При этом между хорьками вирус легко распространялся, но на их здоровье практически не сказывался. В то же время кошки испытывали проблемы, а котята, зараженные коронавирусом, практически всегда умирали, пишет Лента.ру.

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