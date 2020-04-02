Кошек признали самым уязвимым для коронавируса домашним животным

Собаки практически не восприимчивы к нему

Самым уязвимым для заражения коронавирусом домашним животным являются кошки. К такому выводу пришли ученые.

В рамках эксперимента специалисты намерено заражали коронавирусом животных, с которыми зачастую контактирует человек, в частности собак, куриц, уток, свиней, хорьков и кошек. Восприимчивыми к вирусу стали только хорьки и кошек.

При этом между хорьками вирус легко распространялся, но на их здоровье практически не сказывался. В то же время кошки испытывали проблемы, а котята, зараженные коронавирусом, практически всегда умирали, пишет Лента.ру.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"