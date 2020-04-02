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Мишустин сократил сроки рассмотрения заявлений на маткапитал

12:47
  • четверг
  • 02 апреля 2020

Россияне получат ответ за 10 дней

Срок рассмотрения заявлений на получение материнского капитала сокращен до 10 дней. Постановление подписал премьер-министр российского правительства Михаил Мишустин.
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"Еще одно постановление существенно упрощает процедуру получения материнского капитала, в том числе за счет перевода этой госуслуги в электронный форма. Сроки рассмотрения заявлений сократятся в три раза - с одного месяца до 10 рабочих дней", - заявил Мишустин, открывая заседание кабмина.

Премьер также сообщил, что правительство направит 2,6 миллиарда рублей на поддержку и сохранение занятости в отраслях, оказавшихся в трудной ситуации из-за пандемии коронавируса. Меры коснутся таких сфер, как авиаперевозки, туризм, общепит, физкультура и спорт, а также образования, передает ТАСС.

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