"Хочется ее от всего уберечь": дочь Заворотнюк волнуется о младшей сестре

Осенью Миле исполнится два года

Анна Заворотнюк, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказала о младших брате и сестре.

Модель и дизайнер опубликовала в Instagram фотографию с братом Майклом. Они счастливо улыбаются, глядя в камеру.

Анна Заворотнюк призналась, что чувствует в брате защиту и опору. По ее словам, Майкл - очень рассудительный и тонко чувствующий человек с философским складом ума. Он всегда находит нужные слова и сводит на нет конфликты в семье. Молодой человек играет на гитаре, пишет музыку и стихи.

"Если я ощущаю брата как мужское плечо и мне хочется рядом с ним чувствовать себя маленькой сестренкой, требующей защиты. А Мила - это маленький ангелочек, моя принцесса, чувствую, что это моя младшая сестра и я за нее в ответе. Какая-то другая любовь, нежная, трепетная, даже с какой-то щемящей болью, так хочется ее от всего защитить, уберечь", - написала Анна Заворотнюк.

Напомним, Анна родилась в 1996 году, а Майкл - в 2000 году. Их отцом стал второй муж Заворотнюк - бизнесмен Дмитрий Стрюков. 2008 году звезда сериала "Моя прекрасная няня" вышла замуж за фигуриста Петра Чернышева. В 2018 году она подарила ему дочь Милу.

Анастасия Заворотнюк борется с тяжелым заболеванием. Слухи о ее недуге появились в конце лета 2019 года. По данным СМИ, у актрисы рак.

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