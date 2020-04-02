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Москва привлекла частные лаборатории к проведению тестов на коронавирус

13:00
  • четверг
  • 02 апреля 2020

Это поможет ускорить получение результатов

Частная лаборатория начнет выполнять тесты на COVID-19 для медицинских организаций Москвы. Столичное правительство заключило соглашение с компанией "Гемотест", сообщила заместитель московского мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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"Частная компания начинает проводить анализы на коронавирусную инфекцию для московских пациентов. Очень важно то, что лаборатория будет выполнять анализ в течение суток. Такое ускоренное тестирование усилит мощности городских лабораторий и позволит нам качественнее выявлять заболеваемость среди москвичей", - заявила вице-мэр.

По данным Раковой, работа уже началась, проводится более 10 тысяч исследований в сутки.

За минувшие сутки число заболевших новой коронавирусной инфекцией в России возросло на 771, из них 595 – в Москве. Всего заболевших сейчас более 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаб.

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