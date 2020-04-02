Москва привлекла частные лаборатории к проведению тестов на коронавирус

Это поможет ускорить получение результатов

Частная лаборатория начнет выполнять тесты на COVID-19 для медицинских организаций Москвы. Столичное правительство заключило соглашение с компанией "Гемотест", сообщила заместитель московского мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Частная компания начинает проводить анализы на коронавирусную инфекцию для московских пациентов. Очень важно то, что лаборатория будет выполнять анализ в течение суток. Такое ускоренное тестирование усилит мощности городских лабораторий и позволит нам качественнее выявлять заболеваемость среди москвичей", - заявила вице-мэр.

По данным Раковой, работа уже началась, проводится более 10 тысяч исследований в сутки.

За минувшие сутки число заболевших новой коронавирусной инфекцией в России возросло на 771, из них 595 – в Москве. Всего заболевших сейчас более 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаб.

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