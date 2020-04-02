ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лукашенко отказывается верить в коронавирус

13:06
  • четверг
  • 02 апреля 2020

В стране дела лучше, чем в соседних государствах

Ситуация в Белоруссии с коронавирусом не такая плохая, как в соседних странах. Об этом заявил президент станы Александр Лукашенко.

Число заболевших коронавирусом в мире приближается к миллиону
Лукашенко озадачило закрытие границы с Россией

""Я понимаю, если бы там возникла какая-то жуткая ситуация и надо было срочно принять меры. Но логики ведь не было тогда. В Беларуси ситуация была не хуже, чем в России, - значительно лучше. Я настаиваю, что и сегодня не хуже", - сказал он в интервью телеканалу МИР24, комментируя закрытие границы между двумя странами.

Накануне белорусский лидер заявил, что не делал тест на коронавирус и не знает, "перенес он его на ногах или нет". Лукашенко не понимает, зачем некоторые страны закрыли границы и ввели карантин.

"Нас всегда учили, что если ОРВИ, пик, вирус и прочее, надо на улицу выходить, надо продышаться, надо с детьми у костра посидеть, проветривать помещение. А мы что сделали? Мы загнали людей в эти помещения. А мы точно знаем, что они не больные?", - заявил он.

Ранее Александр Лукашенко не раз критически высказывался о коронавирусе и давал неоднозначные советы. Например, он рекомендовал для борьбы с вирусом выпить водки, сходить в сауну или поработать в поле на тракторе.

Редакция ТВЦ.RU не рекомендует следовать советам президента Белоруссии, а оставаться дома и соблюдать правила гигиены. С 30 марта в Москве действует всеобщий режим самоизоляции. Из дома можно выходить только в исключительных случаях.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.