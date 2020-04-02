Лукашенко отказывается верить в коронавирус

В стране дела лучше, чем в соседних государствах

Ситуация в Белоруссии с коронавирусом не такая плохая, как в соседних странах. Об этом заявил президент станы Александр Лукашенко.

""Я понимаю, если бы там возникла какая-то жуткая ситуация и надо было срочно принять меры. Но логики ведь не было тогда. В Беларуси ситуация была не хуже, чем в России, - значительно лучше. Я настаиваю, что и сегодня не хуже", - сказал он в интервью телеканалу МИР24, комментируя закрытие границы между двумя странами.

Накануне белорусский лидер заявил, что не делал тест на коронавирус и не знает, "перенес он его на ногах или нет". Лукашенко не понимает, зачем некоторые страны закрыли границы и ввели карантин.

"Нас всегда учили, что если ОРВИ, пик, вирус и прочее, надо на улицу выходить, надо продышаться, надо с детьми у костра посидеть, проветривать помещение. А мы что сделали? Мы загнали людей в эти помещения. А мы точно знаем, что они не больные?", - заявил он.

Ранее Александр Лукашенко не раз критически высказывался о коронавирусе и давал неоднозначные советы. Например, он рекомендовал для борьбы с вирусом выпить водки, сходить в сауну или поработать в поле на тракторе.

Редакция ТВЦ.RU не рекомендует следовать советам президента Белоруссии, а оставаться дома и соблюдать правила гигиены. С 30 марта в Москве действует всеобщий режим самоизоляции. Из дома можно выходить только в исключительных случаях.

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