Путин сегодня выступит с новым обращением к россиянам

Президент работает над текстом
Владимир Путин работает над текстом нового обращения к россиянам. Выступление главы государства намечено на вторую половину дня, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Начиная с четырех можно будет ждать ориентировочно. Сейчас президент работает над текстом этого обращения", - сказал Песков журналистам.
Владимир Путин выступил с телеобращением к населению России 25 марта. Выступление было посвящено ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Тогда президент объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также: