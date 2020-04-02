Путин сегодня выступит с новым обращением к россиянам

Президент работает над текстом

Владимир Путин работает над текстом нового обращения к россиянам. Выступление главы государства намечено на вторую половину дня, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Начиная с четырех можно будет ждать ориентировочно. Сейчас президент работает над текстом этого обращения", - сказал Песков журналистам.

Владимир Путин выступил с телеобращением к населению России 25 марта. Выступление было посвящено ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Тогда президент объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей.

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