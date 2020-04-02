Путин не полностью отказался от личных встреч

Все предосторожности соблюдаются

Президент России Владимир Путин при необходимости проводит личные встречи, хотя большая часть совещаний перешла в формат телеконференций. Об этом сообщил в четверг спикер Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что все предосторожности, разумеется, соблюдатся. "Это не совсем самоизоляция", - приводит слова Пескова ТАСС.

Ранее сообщалось, что Путин работает дистанционно и регулярно проверяется на коронавирус.

Накануне стало известно, как президент защищается от инфекции на работе.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"