Мишустин рассказал о мерах поддержки малого и среднего бизнеса

Заседание кабмина прошло в формате видеоконференции

Заседание правительства в четверг прошло в режиме видеоконференции и впервые без прессы. Речь шла о мерах поддержки граждан и экономики страны в период распространения коронавируса, передает "ТВ Центр".

В частности, Михаил Мишустин одобрил инициативу о создании оперативных штабов для помощи пожилым людям в закупке лекарств и продуктов. Кабмин выделит более 200 миллионов рублей организации "Волонтёры-медики", которая уже занимается такой работой.

Поддержку окажут компаниям, которые имеют стратегическое значение для безопасности и экономики нашей страны. Для этого кабмин предлагает увеличить до 50 процентов авансирование контрактов по госзакупкам. Сейчас оно составляет 30 процентов. Целый комплекс антикризисных мер разработан для помощи предприятиям малого и среднего бизнеса. Среди них: налоговые послабления, отсрочки по страховым взносам, мораторий на банкротства и упрощения системы получения кредитов.

"Отдельное внимание правительство уделило условиям кредитования МСП. Мы расширили возможность реструктуризации ранее выделенных кредитов и упростили требования для получения льготных займов на выплату зарплат сотрудникам. Пострадавшие предприятия на полгода могут отсрочить платежи по кредитам. При этом треть выплат по процентам возьмет на себя федеральный бюджет", - отметил Мишустин.

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