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ВЦИОМ: 70% россиян ограничили контакты с другими людьми из-за коронавируса

14:48
  • четверг
  • 02 апреля 2020

Каждый пятый житель страны носит маску

О серьёзном отношении россиян к ограничительным и санитарным мерам в условиях пандемии свидетельствуют данные Центра изучения общественного мнения. В четверг ВЦИОМ провёл заседание научного совета в режиме телеконференции, передает "ТВ Центр".

Результаты опросов показывают: с каждым днём всё больше наших соотечественников присоединяются к режиму самоизоляции. 70 процентов респондентов сообщили об ограничении контактов, 60 процентов регулярно моют руки и используют антисептики, каждый пятый носит маску или респиратор.

 

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