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Марат Башаров признался в изменах жене и пристрастии к алкоголю

13:51
  • четверг
  • 02 апреля 2020

Это мой большой грех, сказал он

Актер Марат Башаров объяснил, почему он не бросает пить и зачем он рассказал первой жене о своей неверности. 
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"Я люблю выпивать. Это мой большой грех. Мне это нравится. Моя вера против, но я ничего не могу с собой поделать", - признался Башаров в программе "Судьба человека". 

По словам актера, он начал злоупотреблять алкоголем после того, как стали умирать его родные и близкие. Ему казалось, что его первая жена Елизавета Круцко относилась к его состоянию без должного понимания.  

Когда Башаров закрутил роман с фигуристкой Марией Бутырской, он во всем признался Круцко. Актер уверял жену, что скоро его увлечение Бутырской пройдет и он вернется к ней. В 2004 году Круцко родила от него дочь, а в 2009 году они разошлись. 

"Когда изменяешь любимому человеку, который тебя любит, это жестоко. Но не говорить об этом, скрывать это... А так хоть какая-то надежда. Я эту надежду вселил в нее и в себя: все вернется, все будет хорошо", - рассказал Башаров. 

С 2014 по 2015 год Марат Башаров был женат на актрисе Екатерине Архаровой. Она обвиняла мужа в рукоприкладстве и алкоголизме. В 2016 году артист женился на своей поклоннице Елизавете Шевырковой, которая подарила ему сына. Они со скандалом развелись в 2019 году.

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