Скорая стоматологическая помощь создана для москвичей на карантине

Бригады выезжают с 8 утра до 20:00

Жителям столицы, находящимся на карантине из-за коронавируса, окажут экстренную помощь мобильные бригады стоматологов. Московский департамент здравоохранения напоминает, что до окончания действия режима повышенной готовности городские стоматологические поликлиники приостановили плановый прием. Однако без помощи страдающих от зубной боли москвичей не оставят.

"В соответствии с приказом департамента здравоохранения Москвы медицинскими организациями сформированы мобильные врачебно-сестринские бригады для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи (острая зубная боль и другие экстренные и неотложные состояния) на дому", - сказано в сообщении на официальном сайте учреждения.

Как отмечается в приказе, на выезд бригады стоматологической скорой могут рассчитывать маломобильные граждане, лица, находящиеся в режиме изоляции после возвращения из-за рубежа, граждане старше 65 лет, пациенты с хроническими заболеваниями, а также больные новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), которые проходят курс лечения на дому.

Мобильные бригады будут выезжать с 8 утра до 20:00. В ночное время экстренная и неотложная стоматологическая помощь оказывается в Стоматологической поликлинике N50 – взрослым, а малолетним жителям столицы - в Детской стоматологической поликлинике N28.

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