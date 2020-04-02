ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Скорая стоматологическая помощь создана для москвичей на карантине

14:10
  • четверг
  • 02 апреля 2020

Бригады выезжают с 8 утра до 20:00

Жителям столицы, находящимся на карантине из-за коронавируса, окажут экстренную помощь мобильные бригады стоматологов. Московский департамент здравоохранения напоминает, что до окончания действия режима повышенной готовности городские стоматологические поликлиники приостановили плановый прием. Однако без помощи страдающих от зубной боли москвичей не оставят.
Москва привлекла частные лаборатории к проведению тестов на коронавирус

"В соответствии с приказом департамента здравоохранения Москвы медицинскими организациями сформированы мобильные врачебно-сестринские бригады для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи (острая зубная боль и другие экстренные и неотложные состояния) на дому", - сказано в сообщении на официальном сайте учреждения.

Как отмечается в приказе, на выезд бригады стоматологической скорой могут рассчитывать маломобильные граждане, лица, находящиеся в режиме изоляции после возвращения из-за рубежа, граждане старше 65 лет, пациенты с хроническими заболеваниями, а также больные новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), которые проходят курс лечения на дому.

Мобильные бригады будут выезжать с 8 утра до 20:00. В ночное время экстренная и неотложная стоматологическая помощь оказывается в Стоматологической поликлинике N50 – взрослым, а малолетним жителям столицы - в Детской стоматологической поликлинике N28.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Стоматолог
Стоматолог
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.