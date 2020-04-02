США оплатили половину доставленного из России медоборудования

Вторую часть оплатил Российский фонд прямых инвестиций

США действительно оплатили половину стоимости медицинского оборудования, которое направила Россия на помощь стране в борьбе с распространением коронавируса. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, вторую половину оплатил Российский фонд прямых инвестиций.

Россия и дальше будет работать с США в борьбе с коронавирусом. При необходимости и Вашингтон окажет Москве помощь, уверена Мария Захарова.

"В эти дни Соединенные Штаты переориентируют свою промышленность на производство товаров, необходимых для сдерживания пандемии коронавируса. Уверены, что в случае необходимости они впоследствии смогут оказать поддержку России, если таковая потребуется", - сказала представитель МИД.

Ранее Госдеп, комментируя получение медицинской помощи от России, заявил, что Вашингтон приобрел необходимое оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты. Самолет ВКС РФ Ан-124 прибыл в нью-йоркский аэропорт накануне.

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