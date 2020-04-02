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Лукашенко готов к введению единой валюты России и Белоруссии

14:39
  • четверг
  • 02 апреля 2020

Но только не рубль

Александр Лукашенко не против введения общей валюты Белоруссии и России. Однако сначала, по словам белорусского лидера, надо решить, кто будет управлять эмиссионным центром. Кроме того, валюта должна быть нейтральной, заявил президент.
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"Но только это должна быть нейтральная валюта. Это не белорусский рубль. Не российский рубль", — сказал Лукашенко в эфире телеканала "Мир".

Ранее в комитете Госдумы по делам СНГ отмечали, что работа по подписанию отдельных "дорожных карт" по интеграции двух стран идет медленно – у сторон много противоречий. Подробности проекта по созданию Союзного государства публиковались в сентябре 2019 года. Предусматриваются единый Налоговый и Гражданский кодексы, объединение таможенной и энергетической сфер государств, создание унифицированной системы учета собственности, взаимный доступ к госзакупкам.

 "Дорожные карты" по электроэнергетике и таможне Минск и Москва согласовали в декабре 2019 года. А в январе 2020-го в Госдуме назвали сроки введения единой валюты с Белоруссией – подчеркнув, что едва ли она появится раньше 2030 года, пишут "Известия".

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