Лукашенко готов к введению единой валюты России и Белоруссии

Но только не рубль

Александр Лукашенко не против введения общей валюты Белоруссии и России. Однако сначала, по словам белорусского лидера, надо решить, кто будет управлять эмиссионным центром. Кроме того, валюта должна быть нейтральной, заявил президент.

"Но только это должна быть нейтральная валюта. Это не белорусский рубль. Не российский рубль", — сказал Лукашенко в эфире телеканала "Мир".

Ранее в комитете Госдумы по делам СНГ отмечали, что работа по подписанию отдельных "дорожных карт" по интеграции двух стран идет медленно – у сторон много противоречий. Подробности проекта по созданию Союзного государства публиковались в сентябре 2019 года. Предусматриваются единый Налоговый и Гражданский кодексы, объединение таможенной и энергетической сфер государств, создание унифицированной системы учета собственности, взаимный доступ к госзакупкам.

"Дорожные карты" по электроэнергетике и таможне Минск и Москва согласовали в декабре 2019 года. А в январе 2020-го в Госдуме назвали сроки введения единой валюты с Белоруссией – подчеркнув, что едва ли она появится раньше 2030 года, пишут "Известия".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"