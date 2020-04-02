ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Принц Гарри и Меган Маркл дали зарок не порочить королевскую семью

14:46
  • четверг
  • 02 апреля 2020

Герцог Сассекский не хочет расстроить бабушку

Принц Гарри распорядился, чтобы его команда и подчиненные Меган Маркл не делали ничего, что могло бы навредить репутации Елизаветы II или выставить королевскую семью в невыгодном свете.  
"Ну что на внука злиться?" Елизавета II ждет горячо любимого Гарри обратно

Как передает Daily Star, подчиненным Гарри и Меган строго-настрого запретили участвовать в проектах, способных бросить тень на монарший дом Британии. При этом финансовая привлекательность проектов не имеет никакого значения. 

"По сути, под запрет попало все, что может негативно сказаться на королеве, принце Чарльзе, его брате или на троне. Это говорит о том, что Гарри, хоть и отошел от королевской жизни, не хочет расстраивать бабушку или отца", - сказал источник издания. 

Напомним, что 31 марта принц Гарри и Меган Маркл, которые отказались от привилегий и обязанностей старших членов монаршей семьи, потеряли возможность представлять британскую королеву на разных мероприятиях и лишились титулов Их Высочеств. Теперь им придется самим платить за свою охрану и зарабатывать на жизнь. Сейчас супруги вместе с сыном Арчи живут в Калифорнии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.