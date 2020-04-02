Принц Гарри и Меган Маркл дали зарок не порочить королевскую семью

Герцог Сассекский не хочет расстроить бабушку

Принц Гарри распорядился, чтобы его команда и подчиненные Меган Маркл не делали ничего, что могло бы навредить репутации Елизаветы II или выставить королевскую семью в невыгодном свете.

Как передает Daily Star, подчиненным Гарри и Меган строго-настрого запретили участвовать в проектах, способных бросить тень на монарший дом Британии. При этом финансовая привлекательность проектов не имеет никакого значения.

"По сути, под запрет попало все, что может негативно сказаться на королеве, принце Чарльзе, его брате или на троне. Это говорит о том, что Гарри, хоть и отошел от королевской жизни, не хочет расстраивать бабушку или отца", - сказал источник издания.

Напомним, что 31 марта принц Гарри и Меган Маркл, которые отказались от привилегий и обязанностей старших членов монаршей семьи, потеряли возможность представлять британскую королеву на разных мероприятиях и лишились титулов Их Высочеств. Теперь им придется самим платить за свою охрану и зарабатывать на жизнь. Сейчас супруги вместе с сыном Арчи живут в Калифорнии.

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