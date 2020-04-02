Российского писателя нашли мертвым при странных обстоятельствах

Причина смерти неизвестна

В квартире на юге Москвы найден мертвым 65-летний писатель Владимир Сирый.

Его тело обнаружили в квартире в Южном Бутове, сообщает kp.ru ("Комсомольская правда") со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах. Голова погибшего была плотно обмотана одеялом.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, причины гибели Сирого выясняются. Жена погибшего рассказала, что супруг в последнее время находился в подавленном состоянии и злоупотреблял алкоголем.

Владимир Сирый – автор популярных книг о ресторанном бизнесе, преподавал и работал в крупных университетах.

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