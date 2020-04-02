В США начались банкротства нефтяных компаний

Первым стал крупнейший производитель сланцевой нефти

Падение цен на черное золото вызвала серию банкротств нефтяных компаний в США. Первой процедуру начала крупнейшая фирма по добыче сланца Whiting Petroleum.

В самой компании заявляют, что начали процесс финансовой реструктуризации. Причина - снижение цен на нефть и газ "в свете неопределенности" из-за споров Саудовской Аравии и России.

По данным издания The Wall Street Journal, на счетах Whiting Petroleum находится более 585 миллионов долларов, так что фирма намерена продолжать работу в обычном режиме. В то же время, задолженность компании превышает 2,2 миллиарда долларов. Акции компании после сообщения о банкротстве упали до 39 центов за штуку.

Большие задолженности накопились и у других крупных американских производителей сланцевой нефти. Так что эксперты ожидают продолжения волны банкротств. Цены на нефть обвалились 9 марта – после того, как стало известно о прекращении действия сделки ОПЕК+. Снижение составило рекордные 30%.

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