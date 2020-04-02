Самойлова устроила распродажу вещей после ухода от Джигана

Многодетная мать старается не падать духом

Модель Оксана Самойлова, которая на днях объявила о разводе с рэпером Джиганом, решила распродать детские и женские вещи в своем интернет-магазине.

Магазин Самойловой будет работать до 6 апреля. Как сообщается на его странице в соцсети, все товары продаются со скидкой 50%. "Обращаем ваше внимание, что в связи с карантином со следующей недели возвраты и обмены производиться не будут", - говорится в сообщении.

Как пишет eg.ru, Самойлова решила закрыть магазин в том числе из-за претензий к качеству одежды. Якобы некоторые покупатели жаловались на то, что им продали китайские вещи под видом брендовых.

Примечательно, что после краха семьи Самойлова продолжила активно вести свою страницу в Instagram. Она выкладывает фото и видео с детьми, стараясь не падать духом и выстраивать свою жизнь по новому сценарию. Тем временем Джиган хранит молчание и уже который день не обновляет свою страницу в соцсети.

31 марта Самойлова сообщила, что она подает на развод из-за обмана со стороны Джигана. "Я просто жила и верила ему, он говорил такие вещи, клялся здоровьем наших детей, умолял не верить в сплетни и слухи, клялся, что любит только меня и никогда не изменял", - написала она.

Модель Оксана Самойлова и рэпер Джиган поженились в 2012 году. За год до этого Самойлова родила дочь Ариелу. В 2014 году на свет появилась Лея, а в 2017 году - Майя. Давид родился 18 февраля этого года. После этого в семье звезд начались скандалы. Рэпер попал в наркологическую клинику и стал вести себя неадекватно: сбрил брови, устроил вечеринку во время самоизоляции, опубликовал фото в обнаженном виде и так далее.

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