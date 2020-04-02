Итальянскую газету уличили в распространении фейков о российской помощи

В МИД России назвали клеветой публикации в La Stampa

Итальянская газета La Stampa распространила фейки о российской помощи Италии в борьбе с коронавирусом. Представитель МИД России Мария Захарова назвала публикации клеветой.

"Это просто прямая клевета относительно оказания Россией гуманитарной помощи. Была опубликована там и очередная фальшивка с целью полностью исказить действия России в связи с санитарно-эпидемиологическим кризисом в Италии", - сказала Захарова (цитата по РИА Новости).

Она пообещала, что МИД будет и дальше "купировать дезинформацию". Захарова также полагает, что за вбросами в итальянской газете стоит британская компания.

Начиная с 22 марта в Италию прибыли 15 самолетов ВКС с военными вирусологами и специалистами Минобороны в области эпидемиологии, а также оборудование для диагностики и дезинфекционных мероприятий.

Совместно с итальянскими военными специалистами российские военные провели полную санитарную обработку и дезинфекцию 17 пансионатов для пожилых людей в городах Ломбардии.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте 21 марта поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь, а глава МИД Италии Ди Майо лично приехал на авиабазу для встречи российских самолетов.

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