Собянин утвердил штрафы за нарушение режима самоизоляции в Москве

Мэр Москвы одобрил принятый накануне в Мосгордуме закон

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон об установлении ответственности за нарушение режима самоизоляции и введении штрафов. Документ опубликован на официальном сайте мэра.

Накануне закон о штрафах утвердила Мосгордума. Минимальный штраф для физических лиц - четыре тысяч рублей. Если человека поймают повторно, оштрафуют на пять тысяч. Индивидуальные предприниматели и должностные лица потеряют от 30 до 40 тысяч рублей, если продолжат оказывать услуги населению офлайн. Штраф для юридических лиц - от 200 до 300 тысяч рублей.

В случае повторного нарушения штраф для должностных лиц составит от 40 тысяч до 50 тысяч рублей и от 300 тысяч до 500 тысяч рублей для юрлиц.

Законом предусматривается задержание транспорта нарушителя. Транспорт будет направлен на спецстоянку, хранение и возврат владельцу, имеющим при себе документы, будет осуществляться согласно закону о порядке перемещения, хранения, оплаты и возврата ТС со спецстоянок.

Закон вступает в силу со 2 апреля.

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