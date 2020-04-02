В российском регионе запретили продажу алкоголя из-за коронавируса

До "особого распоряжения"

В Забайкальском крае запретили розничную продажу алкогольных напитков на время самоизоляции, введенной из-за коронавирусной инфекции.

Распоряжение подписал губернатор региона Александр Осипов. Запрет будет действовать до "особого распоряжения".

Подобные ограничения уже действуют в нескольких регионах России, в том числе в Карелии, Красноярском крае и в других, напоминает "Московский комсомолец".

Ранее в Забайкалье были введены карантинные меры, запрещающие жителям без острой необходимости покидать дома. На данный момент в регионе выявлен один случай заражения коронавирусной инфекцией.

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