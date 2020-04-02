ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В российском регионе запретили продажу алкоголя из-за коронавируса

15:46
  • четверг
  • 02 апреля 2020

До "особого распоряжения"

В Забайкальском крае запретили розничную продажу алкогольных напитков на время самоизоляции, введенной из-за коронавирусной инфекции.

Распоряжение подписал губернатор региона Александр Осипов. Запрет будет действовать до "особого распоряжения".

Подобные ограничения уже действуют в нескольких регионах России, в том числе в Карелии, Красноярском крае и в других, напоминает "Московский комсомолец".

Ранее в Забайкалье были введены карантинные меры, запрещающие жителям без острой необходимости покидать дома. На данный момент в регионе выявлен один случай заражения коронавирусной инфекцией.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Женщина в супермаркете
Женщина в супермаркете
Запрет на продажу алкоголя
Запрет на продажу алкоголя
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.