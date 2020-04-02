В США вылечился от коронавируса 104-летний ветеран

Двое более молодых соседей по дому престарелых скончались

Американский ветеран, которому на днях исполнилось 104 года, выздоровел после заражения коронавирусом. Как сообщает телеканал Fox News, Билл Лапсчис является самым возрастным человеком, который выздоровел после заражения коронавирусной инфекцией

Житель американского штата Орегон в годы Второй мировой войны служил на Алеутских островах. В последнее время он находился в доме престарелых для ветеранов боевых действий в городе Лебанон. 15 пациентов этого учреждения заразились COVID-19, на этой неделе двое из них умерли.

По данным на 2 апреля в США зафиксировано более 216 тысяч случаев заражения коронавирусом. Свыше 5 тысяч человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса.

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