Онколог оценила опасность коронавируса для больных раком

Их организм ослаблен токсичным лечением

Радиационный онколог, член правления Российского общества клинической онкологии (RUSSCO) Наталья Деньгина заявила, что коронавирусная инфекция крайне опасна для онкобольных.

По словам специалиста, люди с раком получают токсичное лечение, которое ослабляет ресурсы организма. Из-за этого онкобольным тяжело справиться с вирусом.

"Действительно, наших пациентов можно смело причислять к группе риска. Китайские коллеги, пусть с помощью относительно небольшого числа больных с коронавирусом, имевших онкологические заболевания, выявили, что частота возникновения тяжелых осложнений (вплоть до смерти) у наших пациентов в пять раз выше, чем у тех, кто никогда не имел злокачественной опухоли", - цитирует Деньгину RT.

Тем временем директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге сказал, что диабетики и люди с избыточным весом тяжело переносят коронавирус. "Поэтому здоровый образ жизни является крайне важным. Чем здоровее человек при заражении коронавирусной инфекцией, тем лучше", - приводит его слова ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"