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Онколог оценила опасность коронавируса для больных раком

16:03
  • четверг
  • 02 апреля 2020

Их организм ослаблен токсичным лечением

Радиационный онколог, член правления Российского общества клинической онкологии (RUSSCO) Наталья Деньгина заявила, что коронавирусная инфекция крайне опасна для онкобольных. 
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По словам специалиста, люди с раком получают токсичное лечение, которое ослабляет ресурсы организма. Из-за этого онкобольным тяжело справиться с вирусом. 

"Действительно, наших пациентов можно смело причислять к группе риска. Китайские коллеги, пусть с помощью относительно небольшого числа больных с коронавирусом, имевших онкологические заболевания, выявили, что частота возникновения тяжелых осложнений (вплоть до смерти) у наших пациентов в пять раз выше, чем у тех, кто никогда не имел злокачественной опухоли", - цитирует Деньгину RT

Тем временем директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге сказал, что диабетики и люди с избыточным весом тяжело переносят коронавирус. "Поэтому здоровый образ жизни является крайне важным. Чем здоровее человек при заражении коронавирусной инфекцией, тем лучше", - приводит его слова ТАСС.  

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