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Путин: режим нерабочих дней продлен до 30 апреля

16:59
  • четверг
  • 02 апреля 2020

Угроза коронавируса сохраняется

Нерабочие дни в России продлятся до конца месяца. Об этом решении сообщил Владимир Путин в ходе обращения к россиянам в четверг.

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По его словам, нерабочие дни необходимо продлить из-за угрозы распространения коронавируса.

"Завершается неделя, которая была объявлена нерабочей. При этом в напряженном режиме продолжает трудиться медицинский персонал. Им сейчас особенно непросто. Угроза сохраняется. Пик эпидемии еще не пройден ни в мире, ни в России. В связи с этим мной принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно", - сказал Путин.

Он отметил, что уже принятые меры позволили выиграть время и оградить людей старшего поколения от угрозы. Президент призвал россиян и дальше внимательно относиться к своему здоровью.

По данным на 2 апреля, в России коронавирус подтвержден у 3548 человек. За минувшие сутки зафиксирован 771 новый случай. 30 заболевших скончались.

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