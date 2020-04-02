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Зеленского позвали обратно в "Квартал-95"

16:26
  • четверг
  • 02 апреля 2020

Но пока он президент

Один из руководителей студии "Квартал 95" Евгений Кошевой заявил, что ждет возвращения в коллектив Владимира Зеленского, который сейчас занимает должность президента Украины.
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"Он придет на должность, которую занимал до президентства - художественный руководитель. Я с удовольствием отдам ему эту должность", - заявил Кошевой в интервью изданию "Украинская правда".  

Кошевой отметил, что студия "немного потеряла" с уходом Зеленского и надеется, что он вернется после окончания своего президентского срока - его полномочия продлятся до 2024 года, напоминает "Экспресс-газета".

После избрания на пост президента Украины в апреле 2019 года Владимир Зеленский был вынужден оставить работу в "Квартале 95", где выполнял несколько функций. Во время своей предвыборной кампании политик заявлял о том, что баллотируется только на один срок.

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