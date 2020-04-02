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Как изменилась жизнь москвичей после введения режима самоизоляции

22:48
  • четверг
  • 02 апреля 2020

Столичные улицы пусты

Режим самоизоляции в столице выполняют всё большее количество сознательных горожан. Город опустел. Дороги стали свободные. Не много и тех, кто пользуется общественным транспортом. Там, как и в магазинах , надо соблюдать дистанцию в полтора метра. В нынешних реалиях отказываются горожане и от пышных свадеб. Медики призывают - чтобы не подвергать опасности себя и окружающих, лучше по возможности вообще не покидать свои дома. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Москве диагноз COVID-19 подтвердился у 595 пациентов.

Жених, невеста и фотограф. Такова численность свадебных церемоний в столичных ЗАГСах. Молодожены к вынужденным ограничениям относятся с пониманием. Пышные торжества пришлось отменить. Но главный день в жизни молодой семьи менее значимым не становится.

Столичные улицы пусты. Люди действительно прислушались к рекомендациям и даже требованиям оставаться дома. Непривычно  пусто в гипермаркетах и торговых центрах. Покупатели -  только в открытых продуктовых магазинах. У касс - специальная разметка.

Однако, есть и те, кто, словно заблудился в торговых рядах. Путешествует по магазину без маски, степенно. Ограничивать себя в перемещении и в контактах с другими людьми не собирается. Таким людям полицейские выдают памятки об опасности коронавируса и мерах защиты.

Соблюдать обязательную социальную дистанцию - полтора метра - в московском метро, а также в автобусах и троллейбусах не составляет труда. Пассажиров - единицы.

Москвичи меньше пользуются личным и общественным транспортом. Последние данные профильного департамента - количество пассажиров в столичной подземке снизилось на 84%, на наземном пассажирском транспорте - на 75%. Пригородными электричками люди пользуются меньше на 67%. Число вызовов такси, а также аренды каршеринга сократилось на 63%. Как следствие - дороги в Москве стали свободнее на 86%.

Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости. Например, чтобы обратиться за медпомощью. Можно ездить на работу, если нет возможности выполнять обязанности удаленно. Также возможен поход в магазин или аптеку, выгул домашних животных вблизи дома и вынос мусора. Временный запрет на прием больных ввели в одном из отделений химиотерапии онкологического центра Блохина, где подтвердили, что у одного из сотрудников диагностирован коронавирус. Но он уже неделю находится на больничном, подчеркнули медики. В Москве на сегодняшний день инфекцию победили 140 человек. Это более половины от общего количества по России.

Выписываются из больниц в том числе и представители еврейских общин. В начале марта во время празднования Пурима многие из них посещали синагоги. В итоге с подтвержденным диагнозом были госпитализированы 11 человек.

В ближайшие дни погода в Москве вернется к весенним значениям. Однако это не повод повторять фестивали шашлыков и прочие стихийные гуляния, как это было несколько дней назад. Итог прошлых выходных - подтвержденные заражения среди людей не только старшего поколения.

Павел Прокопенко. "ТВ Центр".

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