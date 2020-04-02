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Комик Эдди Лардж умер от коронавируса

17:02
  • четверг
  • 02 апреля 2020

Он заразился им в больнице

Британский комик Эдди Лардж (Эдвард Макгиннис) скончался в возрасте 79-ти лет после заражения коронавирусом.

Лардж подхватил COVID-19 в больнице, где некоторое время находился из-за сердечной недостаточности, пишет издание argumenti.ru

"Из-за этой ужасной болезни мы не смогли навестить его в больнице, но вся семья и близкие друзья разговаривали с ним каждый день", - рассказал его сын Райан.

Эдди Лардж прославился благодаря комедийному дуэту "Little and Large" совместно с комиком Сидом Литтлом (Сирил Мид). Шоу шло с 1978 по 1991 годы. На пике популярности оно еженедельно собирало у экранов аудиторию из 15 млн зрителей.

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