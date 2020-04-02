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Как избавиться от коронавируса на одежде

16:53
  • четверг
  • 02 апреля 2020

Вирусолог рассказал о правильной стирке во время пандемии

Вирусолог Сергей Нетесов посоветовал россиянам, как правильно стирать вещи во время пандемии коронавируса.

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По мнению члена-корреспондента РАН, заведующего лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, даже получасовая стирка при 60 градусах сделает одежду безопасной.

В разговоре с РИА Новости он отметил, что для удаления коронавируса с одежды необходимо использовать порошок. Содержащиеся в моющем средстве вещества хоть и не убивают вирус, но смывают его вместе с частицами пыли.

Ранее Роспотребнадзор дал советы по покупке продуктов в условиях пандемии.

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