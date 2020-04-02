ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин: угроза коронавируса сохраняется, пик не пройден

17:12
  • четверг
  • 02 апреля 2020

России удалось выиграть время, но этого пока недостаточно

Введенная 25 марта нерабочая неделя помогла России выиграть время в борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Нерабочая неделя, объявленная по всей стране, а также режим самоизоляции, предусмотренный для жителей многих регионов, позволили нам выиграть время для упреждающих действий, для мобилизации всех органов власти, для наращивания ресурсов системы здравоохранения", - отметил Путин.

Тем не менее, угроза распространения COVID-19 продолжается. Пик эпидемии ни в мире, ни в России еще не пройден. Переломить ситуацию с вирусом в Москве, где больше всего зараженных коронавирусом, пока не удается.

"Есть субъекты Федерации, где коронавирус уже создал серьезную угрозу для людей. Например, так, как в Москве, где переломить ситуацию, несмотря на принимаемые меры федеральных и городских властей, пока не удается", - сказал Путин в своем втором обращении к россиянам из-за COVID-19.

В связи с этим президент распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением заработной платы. Если ситуация с коронавирусом изменится в лучшую сторону, то количество нерабочих дней сократят. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Меры по предотвращению распространения коронавируса
Меры по предотвращению распространения коронавируса
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.