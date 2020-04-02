Путин: угроза коронавируса сохраняется, пик не пройден

России удалось выиграть время, но этого пока недостаточно

Введенная 25 марта нерабочая неделя помогла России выиграть время в борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Нерабочая неделя, объявленная по всей стране, а также режим самоизоляции, предусмотренный для жителей многих регионов, позволили нам выиграть время для упреждающих действий, для мобилизации всех органов власти, для наращивания ресурсов системы здравоохранения", - отметил Путин.

Тем не менее, угроза распространения COVID-19 продолжается. Пик эпидемии ни в мире, ни в России еще не пройден. Переломить ситуацию с вирусом в Москве, где больше всего зараженных коронавирусом, пока не удается.

"Есть субъекты Федерации, где коронавирус уже создал серьезную угрозу для людей. Например, так, как в Москве, где переломить ситуацию, несмотря на принимаемые меры федеральных и городских властей, пока не удается", - сказал Путин в своем втором обращении к россиянам из-за COVID-19.

В связи с этим президент распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением заработной платы. Если ситуация с коронавирусом изменится в лучшую сторону, то количество нерабочих дней сократят.

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