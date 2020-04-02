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Кто будет работать в апреле

17:23
  • четверг
  • 02 апреля 2020

Нерабочие дни в стране продлятся до конца месяца

В четверг Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Президент заявил, что из-за угрозы распространения коронавируса следует продлить нерабочие дни в России до 30 апреля включительно с сохранением заработной платы. 
Путин расширил полномочия регионов в борьбе с коронавирусом

Путин отметил, что свою работу продолжат органы власти, предприятия с непрерывным производством, медучреждения, аптеки, торговые точки с товарами первой необходимости, а также все службы жизнеобеспечения.

Путин указал, что введенная 25 марта нерабочая неделя помогла нашей стране выиграть время в борьбе с COVID-19. Тем не менее, угроза распространения инфекции продолжается, ее пик еще не пройден.

По данным на 2 апреля, в России коронавирус подтвержден у более чем 3500 человек. За минувшие сутки зафиксирован 771 новый случай.

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