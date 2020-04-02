Путин расширил полномочия регионов в борьбе с коронавирусом

До конца недели субъекты России должны будут определить набор конкретных мер

Президент России Владимир Путин предложил расширить полномочия региональных властей. Они сами будут определять, какие меры противодействия коронавирусу необходимо вводить и какие организации продолжат работу после продления режима самоизоляции.

В ходе телеобращения Путин попросил до конца недели сформировать конкретный набор планируемых мер по безопасности людей и поддержке экономики в регионах.

Глава государства отметил, что в условиях распространения коронавируса необходимо обеспечить непрерывную работу органов власти, магазинов, аптек и всех служб жизнеобеспечения.

Путин подчеркнул, что все меры должны быть согласованы с санитарно-эпидемиологическими службами. Главное – безопасность граждан, заявил Путин.

В ходе телеобращения глава государства также призвал продлить нерабочую неделю в России до 30 апреля. В случае необходимости этот срок могут сократить.

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