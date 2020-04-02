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Путин: в Москве пока не удается переломить ситуацию по коронавирусу

17:13
  • четверг
  • 02 апреля 2020

Нерабочие дни продлены до 30 апреля

В Москве пока не удается переломить ситуацию с распространением коронавирусной инфекции. Об этом заявил Владимир Путин в ходе обращения к россиянам в четверг.

Он отметил, что в разных регионах ситуация складывается по-разному, в том числе из-за разной плотности населения.

"Есть субъекты Федерации, где коронавирус уже создал серьезную угрозу для людей, например, так, как в Москве, где переломить ситуацию, несмотря на принимаемые меры федеральных и городских властей, пока не удается", - сказал Владимир Путин.

Властям, благодаря уже принятым мерам, удалось выиграть время для упреждающих действий и наращивания ресурсов системы здравоохранения. Тем не менее, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции, Владимир Путин принял решение продлить нерабочие дни до 30 апреля.

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