Глава Коми Сергей Гапликов подал в отставку

Он принял это решение после "серьезных размышлений"

Глава Республики Коми Сергей Гапликов решил сложить с себя полномочия. Он записал видеообращение в соцсети "ВКонтакте" для жителей Коми.

Сергей Гапликов заявил, что решение об отставке он принял после "долгих и серьезных размышлений". По его словам, обращение об отставке уже направлено президенту России.

Гапликов возглавлял республику с 2016 года. Его полномочия истекали в 2021 году.

Ранее в отставку ушел губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

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