Глава Коми Сергей Гапликов подал в отставку

Он принял это решение после "серьезных размышлений"
Глава Республики Коми Сергей Гапликов решил сложить с себя полномочия. Он записал видеообращение в соцсети "ВКонтакте" для жителей Коми.
Сергей Гапликов заявил, что решение об отставке он принял после "долгих и серьезных размышлений". По его словам, обращение об отставке уже направлено президенту России.
Гапликов возглавлял республику с 2016 года. Его полномочия истекали в 2021 году.
Ранее в отставку ушел губернатор Архангельской области Игорь Орлов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"