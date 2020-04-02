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Путин подписал указ о расширении мер по борьбе с коронавирусом в России

17:31
  • четверг
  • 02 апреля 2020

Президент продлил оплачиваемые выходные в стране до 30 апреля

Президент Владимир Путин подписал указ о расширении мер по борьбе с коронавирусной инфекцией в России. В частности, оплачиваемые выходные продлены до 30 апреля.

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"В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (СОVID-19), в соответствии со статьей 80 Конституции Российской Федерации постановляю: установить с 4 по 30 апреля 2020 года включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы", - говорится в указе.

Путин также поручил главам регионов обеспечить разработку и реализацию комплекса ограничительных мер в связи с распространением вируса. В указе отмечается, что в регионах необходимо "установить особый порядок передвижения на соответствующей территории лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки".

Указ президента не распространяется на непрерывно действующие организации; медицинские и аптечные организации; организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости; организации, выполняющие неотложные работы в условиях ЧС; организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы; организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функции (в первую очередь услуги по расчетам и платежам).

Текст указа опубликован на сайте Кремля.

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