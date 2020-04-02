Пик эпидемии не пройден: полная версия обращения Путина к россиянам

Режим нерабочих дней продлен до конца апреля

Владимир Путин в четверг обратился к россиянам в связи с угрозой распространения коронавируса. Президент отметил, что пик эпидемии не пройден, в том числе и в России. В связи с этим принято решение продлить режим нерабочих дней до 30 апреля включительно. При этом зарплаты работников должны быть сохранены. Если ситуация улучшится, срок нерабочих дней будет сокращен.

Полную версию обращения Владимира Путина смотрите в видео.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"