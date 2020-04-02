Минздрав опроверг искажение статистики больных коронавирусом

В стране создана специальная информационная система учета

Возможность искажения статистики заболеваемости коронавирусом практически исключена.

Об этом сообщили в Минздраве России. В стране создана специальная информационная система учета заболевших коронавирусом, людей с признаками инфекции, а также граждан с ними контактировавших.

"Данные в обязательном порядке заносятся медицинскими организациями в Информационную систему учета информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, интегрированную в ЕГИСЗ. Таким образом, возможность искажения статистики заболеваемости практически исключена", - отметили в ведомстве.

Новая информационная система станет единым источником для предоставления информации о распространении коронавирусной инфекции и эффективности действий властей разного уровня по предотвращению ее распространения.

По последним данным, в России 3 548 зараженных коронавирусной инфекцией. Умерли 30 человек, вылечились 235. Президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля.

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