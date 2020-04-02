Регионам поручено установить особый порядок передвижения граждан

Апрель объявлен нерабочим

Владимир Путин после своего обращения к гражданам подписал указ о мерах по противодействию распространения коронавируса в России. Документ опубликован на сайте Кремля.

Главам регионов поручено определить территории, на которых должна быть приостановлена работа предприятий, а также ввести особый порядок передвижения граждан и транспорта. Исключение сделано для транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки.

Ранее Владимир Путин сообщил, что из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции нерабочие дни необходимо продлить до 30 апреля.

Видео обращения президента к россиянам:

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