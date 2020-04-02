ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кремль опроверг переговоры Путина и саудовского принца по нефти

18:00
  • четверг
  • 02 апреля 2020

Нефть резко подскочила в цене

Президент США Дональд Трамп в четверг провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Американский лидер надеется, что Саудовская Аравия и Россия начнут сокращать добычу нефти на 10 миллионов баррелей или больше.

"Только что побеседовал с моим другом Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, наследным принцем Саудовской Аравии, который поговорил с президентом России (Владимиром)Путиным", - написал Трамп в твитере.

В Кремле поспешили опровергнуть слова Трампа. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Путин не разговаривал с саудовским принцем, их беседа также не запланирована на ближайшее время.

Несмотря на это, нефть резко подскочила в цене после заявлений о телефонных переговорах Трампа, Путина и принца Саудовской Аравии. Как передает РИА Новости, Brent подскакивала на 40%, до 35,99 доллара за баррель. Вслед за нефтью резко укрепился и рубль: доллар - ниже 78 рублей, евро - ниже 85 рублей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Добыча нефти
Добыча нефти
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.