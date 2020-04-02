Кремль опроверг переговоры Путина и саудовского принца по нефти

Нефть резко подскочила в цене

Президент США Дональд Трамп в четверг провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Американский лидер надеется, что Саудовская Аравия и Россия начнут сокращать добычу нефти на 10 миллионов баррелей или больше.

"Только что побеседовал с моим другом Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, наследным принцем Саудовской Аравии, который поговорил с президентом России (Владимиром)Путиным", - написал Трамп в твитере.

В Кремле поспешили опровергнуть слова Трампа. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Путин не разговаривал с саудовским принцем, их беседа также не запланирована на ближайшее время.

Несмотря на это, нефть резко подскочила в цене после заявлений о телефонных переговорах Трампа, Путина и принца Саудовской Аравии. Как передает РИА Новости, Brent подскакивала на 40%, до 35,99 доллара за баррель. Вслед за нефтью резко укрепился и рубль: доллар - ниже 78 рублей, евро - ниже 85 рублей.

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