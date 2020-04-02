Россия поможет Сербии в борьбе с коронавирусом

Президенты двух стран договорились об оказании гуманитарной помощи Белграду

Президент России Владимир Путин в четверг провел телефонный разговор с сербским лидером Александром Вучичем.

Как сообщила пресс-служба Кремля, президенты договорились, что России окажет гуманитарную помощь Сербии в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции.

"Обсуждены предпринимаемые в обеих странах меры по борьбе с эпидемией коронавируса, а также возможности практического сотрудничества на этом направлении", - говорится в сообщении по итогам переговоров.

Помощь Сербии, включая направление специалистов, будет в основном осуществляться по линии Министерства обороны России.

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